KPSS 2020 Önlisans sınav soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınavı dün ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren KPSS 2020 Önlisans sınavının ardından sınava giren binlerce öğrenci KPSS 2020 Önlisans sınavında sorulan sorular ile ilgili binlerce twwet attı. Türkçe testinin oldukça zor olduğu ve cevap şıklarının birbirine oldukça yakın olması şikayet edilen bir diğer konu oldu. KPSS Önlisans sınavının sona ermesinin ardından adaylar sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2020 KPSS Önlisans sınav soru kitapçığı ve cevap anhtarları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020 Önlisans sınav soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. 25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS Önlisans sınav sonuçlarının 26 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.