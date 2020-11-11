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11.11.2020 - 09:45 |

KPSS 2020 Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı! KPSS Önlisans sonuçları....

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından resmen açıklandı. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS önlisans sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya devam eden adaylara ÖSYM'den sevindiren haber geldi. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020 Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı! KPSS Önlisans sonuçları....

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olduktan sonra kariyerlerine devlet kadrolarında devam etmek isteyen adaylar 2020 KPSS Önlisans sınavında ter döktü. Sınavın ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS Önlisans sonuçlarının 25 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Kasım'da adayların erişimine açılacak. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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