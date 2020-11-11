KPSS 2020 Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklandı! KPSS Önlisans sonuçları....

KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olduktan sonra kariyerlerine devlet kadrolarında devam etmek isteyen adaylar 2020 KPSS Önlisans sınavında ter döktü. Sınavın ardından adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS Önlisans sonuçlarının 25 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulması bekleniyor

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Kasım'da adayların erişimine açılacak. KPSS önlisans sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.