27.08.2020 - 16:23 |
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınav (giriş belgesi) yerleri bugün açıklandı. Şimdi sırada Alan Bilgisi ve ÖABT sınav giriş belgeleri var. Şimdi binlerce kişi bu sınavların giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını sorguluyor.
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak. Bugün KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavının giriş belgesinin açıklamasının ardın Alan Bilgisi ve ÖABT sınav yerleri araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS Alan Bilgisi 1, 12 Eylül; Alan Bilgisi 2, 13 Eylül, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleşecek. Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de ÖABT sınav giriş yerlerinin ise 10 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
Son dakika... Rusya dünyaya rezil oldu! Füzeler bir bir düştü...T-90A tankından ateşlenen iki füze hedefe ulaşamadan yere indi, ikinci füze de aynı akıbete uğradı. Ardından T-80V ve T-80UE-1 tanklarının başına da aynı olaylar geldi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp dünya çapında ses getirdi.