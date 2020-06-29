KPSS başvuruları başladı mı? ÖSYM, KPSS tarihlerini duyurdu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Bu yıl uygulanacak olan KPSS oturumları Genel yetenek-kültür-eğitim bilimleri, alan bilgisi, Öğretmenlik Alan bilgisi (ÖABT), Önlisans, Lisans, Din Hizmetleri Alan bilgisi (DHBT) olarak tamamlanacak. Başvuru ve sınav tarihlerinin farklı olduğu KPSS sınavlarında, aday hangi oturuma katılım sağlayacaksa o sınav hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki genel olarak KPSS başvuru işlemleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? KPSS ortaöğretmi, lisans, önlisans, ÖABT, DHBT sınav tarihleri hangi tarihte? İşte ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavın detayları haberimizde...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans, ÖABT, DHBT sınavları için başvuru ücretleri duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.