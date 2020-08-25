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25.08.2020 - 09:29 |

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihleri ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde KPSS Genel Kültür, Lisans, ÖABT başvuru işlemleri alınmıştı. Peki KPSS'nin diğer oturumları olan önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? KPSS 2020 sınav günleri hagi tarihlerde? İşte KPSS hakkında merak edilen tarihler...

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar?

2020 KPSS sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar hazırlığına devam ederken, diğer yandan KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, Lisans, ÖABT başvuruları alındı. Şimdiler alınan KPS önlisans başvuruları da yoğun ilgi görüyor. Peki KPSS ortaöğretim ve DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar başvuru işlemlerini 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS DHBT başvurusunda bulunacak adaylar, 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

KPSS NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar
KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar


 

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladıGiresun’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda ayakkabı ve terlik de çıktı.
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