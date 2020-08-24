24.08.2020 - 09:17 |
KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans - Ortaöğretim - DHBT | KPSS sınavları ne zaman?
KPSS başvuru tarihleri ÖSYM'nin sınav takviminde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde KPSS Genel Kültür, Lisans, ÖABT başvuru işlemleri alınmıştı. Peki KPSS'nin diğer oturumları olan önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? KPSS 2020 sınav günleri hagi tarihlerde? İşte KPSS hakkında merak edilen tarihler...
2020 KPSS sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar hazırlığına devam ederken, diğer yandan KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, Lisans, ÖABT başvuruları alındı. Şimdiler alınan KPS önlisans başvuruları da yoğun ilgi görüyor. Peki KPSS ortaöğretim v DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar başvuru işlemlerini 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS DHBT başvurusunda bulunacak adaylar, 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapacak.
KPSS NE ZAMAN?