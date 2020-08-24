KPSS başvuru tarihleri 2020: Önlisans - Ortaöğretim - DHBT | KPSS sınavları ne zaman?

2020 KPSS sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar hazırlığına devam ederken, diğer yandan KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, Lisans, ÖABT başvuruları alındı. Şimdiler alınan KPS önlisans başvuruları da yoğun ilgi görüyor. Peki KPSS ortaöğretim v DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar başvuru işlemlerini 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS DHBT başvurusunda bulunacak adaylar, 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapacak.

KPSS NE ZAMAN?





