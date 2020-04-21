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21.04.2020 - 12:45 |

KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?

KPSS sınavı ve başvuruları corona virüsü nedeniyle ertlenmişti. Sınav takvimi revize edilirken başvuru tarihleri belirtilmemişti. Aradan uzun bir zaman geçerken şimdi memur olmak isteyen adaylar 'KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?' sorusuna ağırlık verdi.

KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?

 

Corona virüs sağlıktan eğitime tüm alanları deyim yerindeyse altüst etti. Sınavlar birer birer ertelenirken Bu sınavlara KPSS de eklendi. Yeni sınav tarihi ÖSYM tarafından ilan edilirken başvuru tarihleri yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları başlamış değil, tarih konusunda da yeni bir açıklama gelmedi.

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.
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