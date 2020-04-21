KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?

Corona virüs sağlıktan eğitime tüm alanları deyim yerindeyse altüst etti. Sınavlar birer birer ertelenirken Bu sınavlara KPSS de eklendi. Yeni sınav tarihi ÖSYM tarafından ilan edilirken başvuru tarihleri yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları başlamış değil, tarih konusunda da yeni bir açıklama gelmedi.

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.