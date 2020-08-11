KPSS başvuru tarihleri: Önlisans, Ortaöğretim, DHBT | KPSS 2020 sınav tarihleri ne zaman?

KPSS'ye katılmak için hazırlıklarına devam eden adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmamak için arayışa koyuluyor. KPSS'nin bazı oturumlarında başvuru işlemleri tamamlanırken, Önlisans, Ortaöğretim, DHBT oturumlarında henüz tamamlanmadı. Peki KPSS başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2020 sınav günleri ne zaman?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül'de başlayacak, 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS DHBT başvuruları 6 Kasım'da başlayacak, 16 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.