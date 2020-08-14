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14.08.2020 - 17:07 |

2 yılın ardından heyecan dorukta! KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS başvuruların için gün sayılıyor. Bu sene sınava girecek olan binlerce kişi hem başvuru tarihlerini hem de sınav tarihlerini araştırıyor. İşte konuya dair bilgiler...

2 yılın ardından heyecan dorukta! KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor?

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Adaylar bu yıl üstün başarı dökmek için ter dökecekleri sınavın başvuru tarihini her gün araştırıp herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Peki, KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

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