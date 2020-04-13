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13.04.2020 - 15:25 |

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınavı ne zaman?

Corona virüsü nedeniyle KPSS sınavları ertelendi, başvurular ise ileri bir tarihe alındı. Bu yıl yüz binlerce memur adayı başvuru için sabırsızlanırken 'KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınavı ne zaman?' soruları yoğun şekilde yöneltiliyor.

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınavı ne zaman?

KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavı için hazırlıklar sürerken binlerce memur adayı başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Ertelenen sınavın başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürerken sıklıkla sorulan soru ise 'KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınavı ne zaman?' şeklinde...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları başlamış değil, tarih konusunda da yeni bir açıklama gelmedi.

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Poşeti maske yapıp, ilaçları için dışarı çıktıBursa'da sağlık ocağına gitmek için dışarı çıkan Remzi Can'ın (88), poşeti maske gibi kullandığını gören belediye ekipleri, yaşlı adama maske vermelerinin ardından ihtiyaçlarını karşıladı.
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