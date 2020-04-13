KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavı için hazırlıklar sürerken binlerce memur adayı başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Ertelenen sınavın başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürerken sıklıkla sorulan soru ise 'KPSS başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuru ve sınavı ne zaman?' şeklinde...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS başvuruları başlamış değil, tarih konusunda da yeni bir açıklama gelmedi.

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.