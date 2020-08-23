23.08.2020 - 13:09 |
KPSS başvuruları Önlisans - Ortaöğretim - DHBT ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi
KPSS Önlisans başvuru işlemleri devam ediyor. 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayan KPSs önlisans başvuruları, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Peki KPSS'nin ortaöğretim veya DHBT oturumlarına katılacak olan adaylar ne zaman başvuru yapacak? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...
2020 KPSS sınavlarına katılım sağlamak isteyen adaylar hazırlığına devam ederken, diğer yandan KPSS başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, Lisans, ÖABT başvuruları alındı. Şimdiler alınan KPS önlisans başvuruları da yoğun ilgi görüyor. Peki KPSS ortaöğretim v DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ortaöğretim sınavına katılacak adaylar başvuru işlemlerini 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS DHBT başvurusunda bulunacak adaylar, 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında başvuru yapacak.
KPSS NE ZAMAN?