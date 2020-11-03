KPSS DHBT başvuru tarihi 2020 ne zaman? KPSS DHBT ne zaman uygulanacak?

KPSS 2020 sınavlarının son oturumu olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavının başvurularının alınmasına çok kısa bir süre kaldı. KPSS DHBT sınavına katılacak adaylar, KPSS DHBT başvuru tarihi 2020 ne zaman başlıyor? KPSS DHBT ne zaman uygulanacak? sorularına cevap arıyor. İşte KPSS DHBT 2020 hakkında merak edilenler...

KPSS DHBT BAŞVURU TARİHİ 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

KPSS DHBT başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, KPSS DHBT geç başvuru işlemini 24 Kasım 2020 tarihinde yapabilecek.

KPSS DHBT 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS DHBT sınavı 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.