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09.09.2020 - 11:31 |

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek/Eğitim Bilimleri sınavının sona ermesinin ardından binlerce aday KPSS 2020 sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM'den konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken sınav soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!

KPSS soru ve cevapları ne zaman erişime açılacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ÖSYM tarafından 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından adaylar soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından KPSS sınav soru ve cevaplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Peki KPSS sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından bugün erişime açılır mı?

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. KPSS sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

 

 

MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması! Görüntüler paylaşıldıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.
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