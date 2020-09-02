KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş (yerleri) belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor. 10 gün sora sınav gerçekleşecek. Sınav öncesi en önemli husus ise sınav giriş belgesi... Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav giriş (yerleri) belgeleri açıklandı mı?

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapımış bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri normalde sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle sınav yerlerinin gün içinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.