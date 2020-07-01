KPSS Lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı! 2020 KPSS Lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. 2020 KPSS Lisans kılavuzunun dün öğle saatlerinde yayımlanmasının ardından başvuru işlemleri alınmaya başladı. KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları andan itibaren başvurularını online ortam üzerinden tamamlayabilecek. Uzun süren eğitim hayatlarının ardından devlet kadrolarında memur olarak yer almak isteyen ve Öğretmenlik mesleğini devlet okullarında yerine getirmek isteyem binlerce öğretmen adayı KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman sona erecek? Başvuru ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KPSS başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre işlemleri ile başvurularını yapabilecek. ÖSYM'nin sisteminde geçerli fotoğrafı bulunmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile 30 Haziran- 13 Temmuz tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde 10:15'te

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 1. Oturum 12 Eylül 2020

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu 12 Eylül 2020 14:45'te

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu ise 13 Eylül 2020 10:15'te başlayacak.

KPSS ÖABT sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL