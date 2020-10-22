2020 KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS branş sıralaması, lisans sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gündem oldu... Binlerce kişinin akıllarındaki soru KPSS Lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak? şeklinde... İşte konuya ilişkin bilgiler...

KPSS LİSANS BRANŞLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS branş sıralamaları henüz açıklanmış değil. Branş sıralamasının 1 ay içinde açıklanması bekleniyor.

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BRANŞ SIRALAMASI HAKKINDA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan Adayların Dahil Edilmesi

ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.

Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellenmediği için hala “Okuyor” görülebilmektedir. ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.

Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir

sonuçtur.

Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması



Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/ön lisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi

yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.



ÖSYM Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi Öğretmen atamaları

MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir. Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce

yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, “ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin” seçeneği yalnızca ÖSYM’nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.