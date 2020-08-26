KPSS Lisans sınav hazırlıkları yoğun bi şekilde sürerken tarihler de yaklaşıyor. 1'er hafta arayla lisans sınavları gerçekleşecek. Sınavlara çok az bir süre kala binlerce aday, KPSS Lisans sınav giriş (belgesi) yerleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? sorusuna cevap arıyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 27 Ağustos'a çevrilmiş durumda...