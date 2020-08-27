KPSS lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül, Alan Bilgisi 1, 12 Eylül, Alan Bilgisi 2, 13 Eylül, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 20 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav için geri sayım sürerken en önemli konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Peki, KPSS Lisans sınav giriş (belgesi) yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS Lisans sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Sınav yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler bugüne çevrilmiş durumda... Fakat saat konusunda net bir bilgi henüz yok.