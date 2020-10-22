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22.10.2020 - 01:20 |

KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor | 2020 KPSS lisans sonucu sorgulama ekranı

KPSS lisans sonuçları için büyük gün geldi çattı. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen KPSS lisan sınavlarının ardından ÖSYM'nin sonuçlar için belirttiği tarih olan tarih geldi. Devlet kadrolarında mesleklerini icra etmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı KPSS lisans sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden bugün adayların erişimine açılacak. KPSS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek. İşte sonuç sorgulama ekranı...

KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor | 2020 KPSS lisans sonucu sorgulama ekranı

KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının yanı sıra Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının gerçekleştirilmesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. ÖSYM merakla beklenen KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylara duyurdu

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sınav sonuçları 22 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

 KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI

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