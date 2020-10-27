KPSS lisans tercihleri, atamaları ne zaman 2020? KPSS ortaöğretim ne zaman, konuları neler?
KPSS 2020 oturumlarına katılım sağlayan veya sağlayacak olan adaylar çeşitli konular hakkında bilgi almak istiyor. KPSS lisans sonuçlarının açıklanması ardından, tercih süreci merak konusu oldu. KPSS lisans tercihleri ne zaman yapılacak sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Aynı zamanda KPSS önlisans sınavı geçtiğimiz hafta uygulandı ve soru ve cevapları yayımlandı. KPSS önlisans hakkında da sonuç tarihi arayışına geçildi. Son olarak başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim oturumunun ise sınav günü merak ediliyor. İşte KPSS 2020 hakkında bilinmesi gereken her şey...
ÖSYM tarafınan uygulanan KPSS sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavların katılan veya katılacak olan adaylar merakla bazı soruları araştırıyor. İşte onlardan bazıları...
KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?
KPSS lisans tercihlerinin en zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama olmadı. ÖSYM, KPSS lisans tercihleri için arih aralığı paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS DHBT başvuru işlemleri 6- 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI 2020
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
1) Sözcükte Anlam
2) Cümlede Anlam
3) Paragrafta Anlam
4) Ses Bilgisi
5) Yapı Bilgisi
6) Sözcük Türleri
7) Cümle Bilgisi
8) Yazım Kuralları
9) Noktalama İşaretleri
10) Anlatım Bozuklukları
11) Sözel Mantık
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
1) Temel Kavramlar
2) Sayılar
3) Bölme-Bölünebilme Kuralları
4) Asal Çarpanlara Ayırma
5) EBOB-EKOK
6) Birinci Dereceden Denklemler
7) Rasyonel Sayılar
8) Eşitsizlikler
9) Mutlak Değer
10) Üslü Sayılar
11) Çarpanlara Ayırma
12) Köklü Sayılar
13) Oran Orantı
14) Problemler
15) Kümeler
16) Fonksiyon
17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
18) Modüler Aritmetik
19) Tablo ve Grafikler
20) Sayısal Mantık
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
2) Türk-İslam Tarihi
3) Osmanlı Tarihi
4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
9) Cumhuriyet Dönemi
10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu
2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret
8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
1) Hukukun Temel Kavramları
2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
5) Temel Hak ve Hürriyetler
6) Yasama
7) Yürütme
8) Yargı
9) İdare Hukuku