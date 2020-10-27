KPSS lisans tercihleri, atamaları ne zaman 2020? KPSS ortaöğretim ne zaman, konuları neler?

ÖSYM tarafınan uygulanan KPSS sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavların katılan veya katılacak olan adaylar merakla bazı soruları araştırıyor. İşte onlardan bazıları...

KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

KPSS lisans tercihlerinin en zaman yapılacağı konusunda henüz bir açıklama olmadı. ÖSYM, KPSS lisans tercihleri için arih aralığı paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6- 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI 2020

KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

1) Sözcükte Anlam

2) Cümlede Anlam

3) Paragrafta Anlam

4) Ses Bilgisi

5) Yapı Bilgisi

6) Sözcük Türleri

7) Cümle Bilgisi

8) Yazım Kuralları

9) Noktalama İşaretleri

10) Anlatım Bozuklukları

11) Sözel Mantık

KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

1) Temel Kavramlar

2) Sayılar

3) Bölme-Bölünebilme Kuralları

4) Asal Çarpanlara Ayırma

5) EBOB-EKOK

6) Birinci Dereceden Denklemler

7) Rasyonel Sayılar

8) Eşitsizlikler

9) Mutlak Değer

10) Üslü Sayılar

11) Çarpanlara Ayırma

12) Köklü Sayılar

13) Oran Orantı

14) Problemler

15) Kümeler

16) Fonksiyon

17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık

18) Modüler Aritmetik

19) Tablo ve Grafikler

20) Sayısal Mantık

KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

2) Türk-İslam Tarihi

3) Osmanlı Tarihi

4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri

5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri

6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti

7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi

9) Cumhuriyet Dönemi

10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri

3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü

4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık

6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi

7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret

8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

1) Hukukun Temel Kavramları

2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı

3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi

4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri

5) Temel Hak ve Hürriyetler

6) Yasama

7) Yürütme

8) Yargı

9) İdare Hukuku