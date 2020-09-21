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21.09.2020 - 07:23 |

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2020? KPSS ÖABT sınav soruları-cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS ÖABT soruları ve cevapları öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde iki oturumda tamamlandı. Sınava sonrası ise adaylar tarafından sınav soruları ve cevap anahtarı araştırmaya başlandı. Peki KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2020?

KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2020? KPSS ÖABT sınav soruları-cevap anahtarı yayımlandı mı?

KPSS ÖABT sınavı oturumları dün gerçekleştirildi. 20 Eylül tarihinde KPSS ÖABT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav soruları ve cevaplarına çevrildi. Adaylar KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merak ediliyor. Peki 2020 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS ÖABT oturumları dün yapıldı. PSS ÖABT soruları ve cevapların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

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