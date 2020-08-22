KPSS ön lisans başvuru ekranı 2020: KPSS başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak?

2020 KPSS ön lisans başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS ön lisans başvuru kılavuzunda başvuru koşulları, ücreti ve diğer detaylar yer aldı. 21 ağustos tarihinde başlayan KPSS ön lisans başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Peki KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS ön lisans başvuru ekranı...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2020?

KPSS ön lisans sınav ücreti 80,00 TL...

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2020 ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.