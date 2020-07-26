KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? İşte 2020 KPSS ön lisans sınav tarihi...

KPSS ön lisans başvuruları ağustos ayında başlayacak. Memur olmak için sınava girecek olan adaylar başvuru sürecinin başlamasını bekliyorlar. Başvurulara kısa bir süre kala başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak 2020?

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

SINAVA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak.