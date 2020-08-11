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11.08.2020 - 13:00 |

KPSS ön lisans başvurusu ne zaman yapılacak 2020? KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans başvurularının başlamasına kısa bir süre kaldı. KPSS ön lisans başvuruları ağustos ayı içerisinde alınmaya başlayacak. Başvuru gerçekleştirecek adaylar sınavın tarihini de araştırıyorlar. İşte 2020 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar...

KPSS ön lisans başvurusu ne zaman yapılacak 2020? KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları ağustos ayı içerisinde başlayacak.Memur olmak isteyenler KPSS başvuru tarihleri ile ilgili detayları merak ediyorlar. Peki 2020 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

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