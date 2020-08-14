KPSS önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru tarihleri...

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS oturumlarından ilk üç oturumunun başvuruları sona erdi. KPSS Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alındı. KPSS'nin diğer oturumlarına katılım sağlayacak adaylar ise KPSS önlisans, ortaöğretim, DHBT başvuru tarihlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte KPSS başvuru tarihleri 2020...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.