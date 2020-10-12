KPSS önlisans sınav giriş belgesi-yerleri açıklandı mı? Önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman?

Her yıl memur olabilmek için binlerce lisans mezunu KPSS'ye giriyor. Önlisans ve ortaöğretim mezunları ise 2 yılda bir bu sınavda ter döküyor. Binlerce kişinin beklediği sınav yaklaşırken sınav giriş belgesi en önemli konuların başında geliyor. Peki, KPSS önlisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Fakat ÖSYM sınavlarının sınav giriş yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 15 Ekim'de...

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.