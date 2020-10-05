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05.10.2020 - 15:25 |

KPSS Önlisans sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

KPSS Önlisans sınavı için geri sayım başladı. 25 Ekim'de gerçekleşecek sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. Bu nedenle de 'KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusu yöneltiliyor.

KPSS Önlisans sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak?

 

KPSS lisans ınavları tamamlandı, Önlisans ve Ortaöğretim için bekleyiş sürüyor. İlk etapta KPSS Önlisans sınavı gerçekleşecek ve adayların heyecanı dorukta... Sınava çok az bir süre kala KPSS Önlisans sınav giriş yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Fakat ÖSYM sınavlarının sınav giriş yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 15 Ekim'de... 

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