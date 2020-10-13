KPSS Önlisans sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Sınav hangi tarihte...

KPSS Önlisans için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce aday için kritik günlere girilmiş durumda... Sınav yerleri şu sıralar aşırı merak edilirken herhangi bir gelişme olup olmadığı 'KPSS Önlisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?' sorusuyla öğrenilmek isteniyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Fakat ÖSYM sınavlarının sınav giriş yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 15 Ekim'de...

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.