KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS Önlisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır?

KPSS Önlisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Üniversitelerin iki yıllık bölümleriden mezun olan adaylar kariyerlerine devlet kadrolarında devam edebilmek için KPSS Önlisans sınavına katılım sağlayacak. 2020 KPSS Önlisans başvuru kılavuzunda belirtilen 80 TL başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise kabul edilmeyecek. Peki KPSS Önlisans başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 KPSS önlisans başvuru sınav ücreti 80 TL...

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)

2020 KPSS ÖNLİSANS SINAV TARİHİ

2020 KPSS Önlisans sınavı 25 Eylül'de yapılacak. Sonuçların ise 26 Kasım tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecek.