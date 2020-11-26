ÖSYM SONUÇ EKRANI: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı 2020? KPSS önlisans sonuçları 'sonuc.ösym.gov.tr' adresinde açıklanacak, saat kaçta belli olur?
KPSS önlisans sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları bugün açıklanacak. Sınava giren adaylar ise bugün gelmesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı saati bekliyorlar. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...
KPSS önlisans sonuçları için geri sayımının sonuna gelindi. ÖSYM, KPSS önlisans sınav sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacağını paylaşmıştı. Takvimler 26 Kasım gününü göstermesiyle birlikte öğrenciler KPSS önlisans sonuçlarına odaklandılar. ÖSYM sonuç sayfasında sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2020?
ÖSYM 26 Kasım tarihinde KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanacağını belirtmişti. KPSS önlisans sonuç günün gelmesiyle birlikte adaylar sonuçların açıklanacağı saate odaklandılar. henüz KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı saat belli değil. KPSS önlisans sınav sonuçlarının önümüzdeki saatler içerisinde açıklanması bekleniyor. Son dakika gelişmesi geldiği an detaylar haberimizde yer alacak. KPSS önlisans sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresinde açıklanacak.