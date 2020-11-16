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16.11.2020 - 10:18 |

KPSS önlisans ve ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurularında bugün son gün!

KPSS oturumlarına katılım sağlayan vatandaşlar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KPSS önlisans ve ortamğretim sınavlarının uygulanması ardından büyük sabırsızlık başladı. ÖSYM KPSS önlisans ve prtaöğretim sonuçları tarihini yayımladı. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? 6 Kasım'da başlayan KPSS DHBT başvuruları bugün sona eriyor.

KPSS önlisans ve ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvurularında bugün son gün!

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavlarının ilki lisans oturumu oldu. Ardından önlisans ve ortaöğretim sınavları tamamlandı. Şimdilerde KPSS DHBT başvuru işlemleri alınıyor. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? KPSS DHBT başvuruları ne zaman bitiyor, ücret ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğrerim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS DHBT başvuru işlemleri 6 Kasım başladı, 16 Kasım'da sona erecek.

KPSS DHBT başvuru ücreti ne kadar?

KPSS DHBT başvuru ücreti 80 TL.

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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
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