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24.12.2020 - 13:23 |

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020: KPSS puanları ile nereye girilir, baraj puanı nedir, memur olmak için kaç puan gerekiyor, taban puanları nedir?

KPSS ortaöğretim atama puanları adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklandı. Sınav sonuçlarındaki puanlara göre adaylar yerleşebilecekleri alanları araştırıyorlar. Peki 2020 KPSS ortaöğretim atama puanları nedir, nerelere girilir?

KPSS ortaöğretim atama puanları 2020: KPSS puanları ile nereye girilir, baraj puanı nedir, memur olmak için kaç puan gerekiyor, taban puanları nedir?

KPSS atama puanları merak ediliyor. Adaylar büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinde açıklandı. Sonuçlar açıklanınca puanlarını gören adaylar büyük bir merakla atama puanlarını araştırıyorlar. 60,61,62,53,54 ,65,66,67,68,69,70 puan alan adaylar detayları merak ediyorlar. Peki KPSS atama puanları 2020 nedir, baraj puanı var mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI

KPSS/2020 ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlk ve Acil Yardım

En Düşük Atama Puanı: 77.35

Anestezi

En Düşük Atama Puanı: 81.82

Çevre Sağlığı

En Düşük Atama Puanı: 75.64

Harita Tapu Kadastro

En Düşük Atama Puanı: 83.06

Diş Protez

En Düşük Atama Puanı: 81.64

KPSS ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI VAR MI?

ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınavı için baraj puanını kaldırdı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
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