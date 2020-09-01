01.09.2020 - 09:14 |
KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2020 ne zaman başlıyor? KPSS Önlisans başvurularında son iki gün...
ÖSYM tarafından KPSS Lisans başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde alındı. Şu sıralar KPSS Önlisans başvuru işlemleri devam ediyor. 21 Ağustos'ta başlayan KPSS Önlisans başvuruları, 2 Eylül'de sona erecek. KPSS'nin ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar ise KPSS ortaöğretim başvuru tarihi için sabırsızlanıyor. Peki KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde yer alan o tarih aralığı...
KPSS sınavlarına hazırlanan tüm adaylar heyecan dolu. Geçtiğimiz haftalarda alınan KPSS lisans başvurularından sona KPSS Lisans oturumu 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. 21 Ağustos - 2 Eylül alınan KPSS Önlisans başvurularından sonra ise sınav günü 25 Ekim 2020 olarak belirlendi. Peki KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ 2020 NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eyllül 2020 tarihinde başlayacak, 30 eylül 2020 tarihinde sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
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