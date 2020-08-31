31.08.2020 - 10:15 |
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
KPSS ortaöğretim başvuruları için memur adayları gün sayıyor. Binlerce kişi heyecanlı ve sabırsız bir şekilde başvuru tarihlerinin gelmesini istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
KPSS lisans başvuruları bitti, hafta sonu KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu gerçekleşecek. Önlisans başvuruları ise 2 Eylül'de bitecek. Sırada KPSS ortaöğretim başvurular var. Binlerce aday şimdi KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? sorusuna cevap arıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.