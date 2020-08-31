KPSS lisans başvuruları bitti, hafta sonu KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu gerçekleşecek. Önlisans başvuruları ise 2 Eylül'de bitecek. Sırada KPSS ortaöğretim başvurular var. Binlerce aday şimdi KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? sorusuna cevap arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.