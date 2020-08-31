MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
ABONE OL
31.08.2020 - 10:15 |

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim başvuruları için memur adayları gün sayıyor. Binlerce kişi heyecanlı ve sabırsız bir şekilde başvuru tarihlerinin gelmesini istiyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

KPSS lisans başvuruları bitti, hafta sonu KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu gerçekleşecek. Önlisans başvuruları ise 2 Eylül'de bitecek. Sırada KPSS ortaöğretim başvurular var. Binlerce aday şimdi KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? sorusuna cevap arıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınav 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

 

Ters şeride giren otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 6 yaralıKırıkkale’de ters şeride giren otomobilin hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güncel altın fiyatları son dakika 31 Ağustos! Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı yükseldi mi?

Güncel altın fiyatları son dakika 31 Ağustos! Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı yükseldi mi?

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

İsrail'den gizli görüşme itirafı

İsrail'den gizli görüşme itirafı

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 31 Ağustos Kandilli - AFAD son depremler

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 31 Ağustos Kandilli - AFAD son depremler

Sıradaki Haber