KPSS ortaöğretim başvuruları bugün 14:00'te başlayacak! KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı. Lise mezunu olan binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular bugün 15 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak. Adaylar saat 14:00'ten itibaren başvuru işlemlerini elektronik ortam üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapabilecek. Adayların başvurularını yapmadan önce dikkat etmeleri gereken bir diğer konu ise HES kodu! Adaylardan başvruru esnasında HES kodu isteneceğinden adayların başvuru yapmadan veya ÖSYM bürolarına gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 Eylül saat 14:00'te başlayacak 30 Eylül saat 23:59'a kadar alınmaya devam edecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti olarak adaylardan 80 TL ücret alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. sınav 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına öğrenci alınmayacak.

ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE DHBT'YE KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA BAŞVURU YAPABİLECEK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların KPSS ortaöğretim sınavına katılmaları gerekmektedir açıklaması yapıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Başvurularını elektronik ortam üzerinde yapacak olan adayların ilk yapması gereken HES kodu almak. HES kodu aldıktan sonra ais.ösym,.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra başvuru işlemi tamamlanabilecek.