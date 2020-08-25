KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınav tarihleri...

KPSS Önlisans başvurularının 21 Ağustos tarihinde alınmaya başlamasının ardından gözler Ortaöğretim başvurularına çevrildi. Lise mezunu olan ve kariyerlerine devlet kadrolarında memur olarak devam etmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavında ter dökecek. Ortaöğretim sınav başvuruları ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 15-30 Eylül tarihleri tarihleri arasında alınacak. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınav için adaylardan alınacak olan başvuru ücretinin ise sınav başvurularının alınacağı tarihte yayımlanacak kılavuz aracılığı ile adaylara duyurulması bekleniyor

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.