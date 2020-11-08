KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri belirlendi mi? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS'nin ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak adaylar, uzun zamandır sınav hazırlıklarına devam ediyor. 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim başvuruları sonrasında sınav gününe geri sayım başladı. Peki KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÇĞRETİM SINAV YERLERİ BELİRLENDİ Mİ?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ücreti, 80 TL'dir. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.