MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri belirlendi mi? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
ABONE OL
08.11.2020 - 14:13 |

KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri belirlendi mi? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS ortaöğretim sınavı hakkında araştırmalar peş peşe geliyor. Kimi sınav tarihini merak ederken, kimi sınav yerleri bilgisini öğrenmek istiyor. Peki KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde KPSS DHBT başvuru işlemleri alınmaya başladı. Peki KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS ortaöğretim ne zaman, sınav yerleri belirlendi mi? KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS'nin ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak adaylar, uzun zamandır sınav hazırlıklarına devam ediyor. 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS ortaöğretim başvuruları sonrasında sınav gününe geri sayım başladı. Peki KPSS ortaöğretim ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav yerleri belirlendi mi, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÇĞRETİM SINAV YERLERİ BELİRLENDİ Mİ?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ücreti, 80 TL'dir. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Ölü sanılan şahıs alkollü çıktıAdıyaman’da, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunarak ölü sanılan genç alkollü çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

N kolay 42. İstanbul maratonu ilklere sahne oldu

N kolay 42. İstanbul maratonu ilklere sahne oldu

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İndirim fırsatı! Son 11 gün...

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

İşte ABD'nin yeni First Lady'si

Son dakika... Koronavirüs'te tablo kötüleşiyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Son dakika... Koronavirüs'te tablo kötüleşiyor! Bakan Koca'dan çok kritik uyarı

Sıradaki Haber