KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları başladı mı?

2020'de ortaöğretim ve önlisans mezunları da KPSS'ye girecekler. Yüz binlerce kişi sınava çalışmaya devam ediyor. Sınav tarihi sabırsız bir şekilde beklenirken en mühim konu başvurular... Peki, 2020 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS NE ZAMAN?

ÖNLİSANS

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

ORTAÖĞRETİM

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

LİSANS

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.