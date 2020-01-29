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29.01.2020 - 17:30 |

KPSS (Ortaöğretim - önlisans - lisans) başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Bu yıl ortaöğretim ve önlisans mezunları da KPSS'ye girecekler. Bu nedenle yüz binlerce kişi başvuru yapacak. Sınav öncesi en mühim konu ise başvuru tarihleri... Peki, KPSS (Ortaöğretim - önlisans - lisans) başvuruları ne zaman?

KPSS (Ortaöğretim - önlisans - lisans) başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?

Devlet memuru olmak isteyen yüz binlerce kişi bu yıl da KPSS'ye girip şasnlarını deneyecekler. Bu yıl aynı zamanda ortaöğretim ve önlisans mezunları da sınavda ter dökecek. Yüz binler bir yandan sınava hazırlanırken bir yanda da "KPSS (Ortaöğretim - önlisans - lisans) başvuruları başladı mı?" sorusuna cevap arıyor.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenet ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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