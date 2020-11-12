KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belirlendi mi? KPSS Ortaöğretim 2020 ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında son gelişmeler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

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