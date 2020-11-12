12.11.2020 - 09:15 |
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belirlendi mi? KPSS Ortaöğretim 2020 ne zaman?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için büyük merak başladı. 22 Kasım 2020 Tarihinde uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Bu süreçte adaylar sınava nerede katılacaklarını öğrenmek istiyor. Peki KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında son gelişmeler...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz belirlenmedi. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.
ÖSYM'NİN SON DAKİKA DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
5 bin yıldır tüketiliyor! Kilosu 10 lira...Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde keçiboynuzu üretimi arttı. Çerezlik olarak tüketilebilen, besin değeri yüksek keçiboynuzunun kilosu kalitesine göre 8- 10 lira arasında alıcı buluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzunun 4 kilosundan 1 kilo pekmez yapılıyor.