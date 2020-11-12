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12.11.2020 - 14:25 |

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! ÖSYM giriş: KPSS sınav giriş belgesi

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belirlendi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuru adayları harekete geçirdi. Peki KPSS sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerlerini öğrenmek için erişim linki...

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! ÖSYM giriş: KPSS sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında son gelişmeler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10:15'de başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM'NİN SON DAKİKA DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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