KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! ÖSYM giriş: KPSS sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte KPSS ortaöğretim sınav yerleri hakkında son gelişmeler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindenT.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10:15'de başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

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