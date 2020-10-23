KPSS ortaöğretim sınav yerleri- giriş belgesi açıklandı mı? Oraöğretim ve önlisans sınavı ne zaman?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Adaylar sürekli olarak bilgisayar ya da telefon başında sınav giriş belgeleri hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.