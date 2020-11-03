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03.11.2020 - 09:07 |

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim 2020 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS ortaöğretim sınavı için gün sayan adaylar, sınava nerede katılım sağlayacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından belirlenecek olacak KPSS ortaöğretim sınav yerleri için büyük merak devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim 2020 sınav giriş belgesi yayımlandı mı, KPSS ne zaman uygulanacak? İşte KPSS ortaöğretim hakkında tüm bilinenler...

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim 2020 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

15-30 Eylül 2020 Tarihleri arasında başvuru işlemleri alınan KPSS ortaöğretim sınavının tarihi merakla araştırılıyor. KPSS ortaöğretim ne zaman sorusuna cevap arayan adaylar için tüm detayları haberimize ekledik. Sınav tarihi sonrasında en çok merak edilen sorulardan biri de sınav yerleri. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri henüz belirlenmedi. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgilerin girilmesiyle erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

 

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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