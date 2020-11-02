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02.11.2020 - 22:18 |

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri- giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS Ortaöğretim sınavı için artık günler sayılıyor. Sınav öncesi en önemli konu sınav giriş belgeleri... Binlerce kişi sınava az bir süre kala KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri- giriş belgesi açıklandı mı? diye soruyor.

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav yerleri- giriş belgesi açıklandı mı?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri bekleniyor. Adaylar heyecanlı ve 22 Kasım'da sınava girecekler... Bugünlerde sık sık sorulan soru KPSS Ortaöğretim sınav yerleri- giriş belgesi ne zaman açıklanacak? şeklinde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 12 Kasım'da olacak.

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