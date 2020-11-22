22.11.2020 - 19:05 |
KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS soruları ve cevaplarını yayımladı mı?
KPSS ortaöğretim sınavı bugün uygulandı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı sonrasında adaylar arayışa geçti. Hem sorular ve cevaplar için arayışa koyulan hem de sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen adaylar oldukça heyecanlı. ÖSYM, 2020 sınav takviminde KPSS'nin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını duyurdu. Peki KPSs soruları ve cevapları yayımlandı mı?
15-30 Eylül 2020 Tarihleri arasında başvuruları tamamlanan, bugün ise sınavı uygulanan KPSS ortaöğretim için meraklı arayış başladı. Sorular, cevaplar ve sonuçları için harekete geçen adaylar, detayları öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM tarafından verilen o tarih...
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAMĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
KPSS ortaöğretim soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM KPSS'nin ortaöğretim sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaştığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.