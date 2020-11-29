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29.11.2020 - 19:21 |

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğüretim sonuçları için nefesler tutulmuş durumda... Binlerce memur adayı sonuçlara odaklanmış durumda... Herkesin dilinde aynı soru var: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sonuçları için heyecan dorukta... KPSS Ortaöğretim sınav sonuç tarihini bilmeyen ya da unutanlar, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? diye sorup bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya dair bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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