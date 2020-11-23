KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ortaöğretim soruları 2020 cevapları yayımlandı mı?

15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı tamamlandı. KPSS sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve soruların ve cevapların erişime ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. ÖSYM'nin her sınavında olduğu gibi KPSS'nin ortaöğretim sınavında da yayımlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarı için arayış başladı. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS soruları ve cevapları henüz paylaşılmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika duyuru geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.



ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.