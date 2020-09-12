KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olan KPSS başvuruları sonrasında sınav günü geldi çattı. KPSS adayları sınava katılmak için hem sabırsızlanıyor hem de heyecanlanıyor. Peki KPSS saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 10:15'de başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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