MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?
ABONE OL
12.09.2020 - 09:29 |

KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumu için heyecan dorukta. Bugün uygulanacak olan KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınav giriş belgesine erişim linki haberimizde...

KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?

30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olan KPSS başvuruları sonrasında sınav günü geldi çattı. KPSS adayları sınava katılmak için hem sabırsızlanıyor hem de heyecanlanıyor. Peki KPSS saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS SAAT KAÇTA?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 10:15'de başlayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BEGLESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce yakaladılar sonra meydan dayağı attılar

    Önce yakaladılar sonra meydan dayağı attılar

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?

    KPSS saat kaçta? KPSS Lisans sınavı Alan Bilgisi snav giriş belgesi nasıl alınır?

    Sıradaki Haber