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13.09.2020 - 13:05 |

KPSS sınav soru ve cevapları bugün açıklanır mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi açıkladı

KPSS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusu yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada soru ve cevapların yayımlanacağı tarih resmen açıklandı. Geçtiğimiz hafta başlayan KPSS sınavlarının ardından bu hafta sonu Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Peki KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KPSS sınav soru ve cevapları bugün açıklanır mı? ÖSYM Başkanı Halis Aygün sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi açıkladı

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu ise ÖSYM tarafından Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Genel Kültür-Gene Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylar için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün KPSS sınav soru ve cevapları için 14 Eylül tarihini işaret etti.

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

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