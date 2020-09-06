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06.09.2020 - 16:44 |

KPSS sınavında herkesi şaşırtan soru! Gündeme oturdu

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Türkiye genelinde yapılırken, adaylar sorularda zorlandıklarını belirtti. KPSS’ye damga vuran soru ise Osman Hamdi Bey’in bir eseriyle ilgili oldu.

KPSS sınavında herkesi şaşırtan soru! Gündeme oturdu

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulurken ünlü sanat adamının en ünlü eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi ise KPSS’ye girenleri üzdü.

Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya Kaplumbağa Terbiyecisi yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın Kur'an Okuyan Kız tablosu olduğunu öğrenen binlerce kişi bu durumu sosyal medya üzerinde paylaştı.

Sosyal medyada bir anda Kur'an Okuyan Kız tablosu en çok bahsedilen konular arasına girerken KPSS ve Osman Hamdi Bey de yapılan paylaşımlardan nasibini aldı.

Sınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan Kaplumbağa Terbiyecisi şıkkını işaretlediklerini itiraf etti.

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